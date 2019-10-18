Ураган "Хагибис" в Японии может вызвать сильную эпидемию – медики

Более 4000 человек все еще находятся в центрах эвакуации по всей стране

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В Японии число погибших из-за тайфуна "Хагибис" возросло до 79. Об этом сообщает телеканал NHK.

"В Японии люди продолжают приходить в себя от тайфуна "Хагибис", в некоторых городах готовятся к сильным дождям. Спасатели до сих пор ищут восьмерых людей. Количество погибших сейчас – 79", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в Нагано восстановили дамбу, которую размыло из-за наводнения. Также с помощью мешков с песком начали укреплять дамбу недалеко от Мияги. Для слива воды от наводнения использовали насосные машины.

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"В некоторых городах уже дали рекомендации по эвакуации из районов, подверженных затоплению. Чиновники призывают жителей пострадавших районов оставаться настороже, утверждая, что даже небольшие дожди могут спровацировать дальнейшие наводнения и оползни", – говорится в сообщении.

Указано, что более 4000 человек все еще находятся в центрах эвакуации по всей стране. Медики предупреждают людей в убежищах о вспышках гриппа.

Правительство Японии квалифицировало тайфун "Хагибис", как тяжелое стихийное бедствие, поскольку оценочные затраты на реставрацию выше базового уровня.

Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился на самые густонаселенные районы Японии. Метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.

Видео: Reuters

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