На Японию обрушился супертайфун, есть погибшие: фото и видео последствий

Стихия бушует на полуострове Идзу, где уже затоплена большая часть территории

/ Фото: Reuters

В Японии супертайфун "Хагибис" принес первые жертвы – по состоянию на утро 13 октября стало известно о 19 погибших, более сотни пострадавших.

ОБ этом сообщает DW.

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Представители властей заявляют, что погибли не менее 9 человек, а одна из японских телекомпаний отмечает, что в результате стихии пострадали более ста человек, 16 числятся без вести пропавшими. Экстренные службы сейчас полным ходом эвакуируют людей из затопленных районов с помощью вертолетов и резиновых лодок.

Отмечается, что тайфун обрушился на полуостров Идзу, расположенный к юго-западу от Токио. Сначала там шли сильные дожди, начались наводнения и оползни. Метеослужбы предупредили о вероятности "тяжелых последствий" урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. Без света уже остались 750 тысяч домов.

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Кроме того, из-за тайфуна был перенесен квалификационный заезд этапа "Формулы-1" в Японии, а также отменен матч Кубка мира по регби между сборными Канады и Намибии, который должен был состояться 13 октября в городе Камаиси на севере страны.

Власти заявляют, что "Хагибис" сопоставим с тайфуном, обрушившимся на регион Токио в 1958 году. Тогда в результате стихийного бедствия погибли более 1200 человек, затопленными оказались полмиллиона домов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

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