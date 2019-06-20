Уругвай накрыли мощные ливни: из-за наводнений свои дома покинули 8,5 тысяч человек
Наиболее сложная ситуация – в департаменте Дурасно
В Уругвае с начала недели идут проливные дожди. Из-за вызванных ливнями наводнений не менее 8,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям республики.
"По последним данным, в девяти департаментах страны свои дома уже покинули 8500 человек. Из них 2781 человек был эвакуирован, 5719 уехали самостоятельно", — говорится в сообщении.
Наиболее сложная ситуация сложилась в департаменте Дурасно – там свои дома были вынуждены покинуть более 6,2 тыс. человек. Также непогода нанесла вред департаментам Канелонес, Флорес, Флорида, Монтевидео, Рил-Негро, Сан-Хосе, Сорьяно и Трейнта-и-Трес.
Из-за наводнений в стране были перекрыты несколько автотрасс, а в ряде городов наблюдаются перебои в подаче электричества.
Напомним, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек.
Кроме того, ранее наводнения и оползни вызванные сильными дождями в центральной Индонезии, заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома.
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