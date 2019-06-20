Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Уругвай накрыли мощные ливни: из-за наводнений свои дома покинули 8,5 тысяч человек

20 июня, 08:48

Наиболее сложная ситуация – в департаменте Дурасно

Фото: Twitter Beti Always
Фото: Twitter Beti Always.

В Уругвае с начала недели идут проливные дожди. Из-за вызванных ливнями наводнений не менее 8,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям республики.

"По последним данным, в девяти департаментах страны свои дома уже покинули 8500 человек. Из них 2781 человек был эвакуирован, 5719 уехали самостоятельно", — говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в департаменте Дурасно – там свои дома были вынуждены покинуть более 6,2 тыс. человек. Также непогода нанесла вред департаментам Канелонес, Флорес, Флорида, Монтевидео, Рил-Негро, Сан-Хосе, Сорьяно и Трейнта-и-Трес.

Из-за наводнений в стране были перекрыты несколько автотрасс, а в ряде городов наблюдаются перебои в подаче электричества.

Напомним, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек.

Кроме того, ранее наводнения и оползни вызванные сильными дождями в центральной Индонезии, заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Уругвай, эвакуация, ливни, наводнения

Вы сейчас просматриваете новость " Уругвай накрыли мощные ливни: из-за наводнений свои дома покинули 8,5 тысяч человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнения в Иране: число жертв возросло до 18 человек

26 марта, 08:01

Еще около 100 людей из-за стихии получили ранения

Циклон в Мозамбике: погибли минимум 446 человек, более ста тысяч пострадавших

24 марта, 11:35

110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших

Наводнения в Индонезии: число погибших возросло до 77 человек

18 марта, 09:08

Еще 116 человек из-за непогоды пострадали

Опасная планета: мир охватили наводнения, пожары и торнадо

4 марта, 19:12

В Австралии пылают леса, в Чехии столкнулись два поезда, в Иране и Кении разбились вертолеты

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

6 привычек, которые программируют на бедность

Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Волнующая красотка : нидерландская модель Лори Гордеинс

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Новый начальник Генштаба ВСУ: за и против

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

«Российско-украинские отношения в эру Зеленского»

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

10 вещей о которых врут все мужчины

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь