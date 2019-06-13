Сильнейшее наводнение в Индонезии: десятки тысяч людей покинули свои дома

Сотни гектаров сельхозугодий затоплены

Фото The Straits Times.

В результате сильных дождей в центральной Индонезии, наводнения и оползни заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома. Об этом сообщает The Straits Times.

"Сильные дожди в некоторых частях центральной Индонезии привели к сильным наводнениям и оползням, которые коснулись десятки тысяч людей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сотни гектаров сельхозугодий затоплены, а здания – снесены. Жители пострадавших районов были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, 10 июня землетрясение магнитудой 5,7 произошло в на острове Ява в Индонезии. Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от города Джиладжап в провинции Центральная Ява. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 км. Обошлось без серьезных разрушений.

Также ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Последствия ливней, которые накрыли Индонезию а марте 2019 года, смотрите на видео:

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