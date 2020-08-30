В 10 раз заразнее обычного: ученые обнаружили новый штамм коронавируса

В Индонезии зафиксировали вспышку коронавируса, вызванную новым штаммом. Ученые заметили, что мутировавший вирус заразнее обычного в 10 раз.

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Об этом сообщает Mirror.

По данным СМИ, мутация коронавируса D614G более заразна, но менее смертельна.

В свою очередь эпидемиолог из Университета Индонезии Сяхризал Шариф предупредил, что к концу года количество больных в стране может вырасти до 500 тысяч.

"Ситуация серьезная (...) Местная передача в настоящее время вышла из-под контроля", – сказал Шариф.

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Он добавил, что количество новых зараженных могло бы быть намного выше, если бы лаборатории могли обрабатывать больше образцов в день.

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В свою очередь президент Международного общества инфекционных заболеваний в США Пол Тамбья заявил, что новый штамм совпадает с падением смертности. Из-за этого предполагают, что вирус менее смертоносен.

Также Тамбья подчеркнул, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутации.

"Может быть, хорошо иметь более заразный, но менее смертоносный вирус. В интересах вируса заразить больше людей, но не убить их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища", – пояснил Тамбья.

Напомним, китайские ученые еще в марте обнаружили почти 150 мутаций коронавируса. Из них они выделили два основных штамма – более и менее агрессивный.

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Однако другие исследователи с ними не согласны и называют цифру в 33 штамма коронавируса. Причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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