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Коронавирус мутировал: ученые выделили два вида инфекции

4 марта, 14:23

Станислав Кожемякин

В ДНК вируса нашли 149 геномных изменений

С начала вспышки в Китае коронавирусной эпидемии ее возбудитель – вирус SARS-CoV-2 – мутировал около 150 раз.

Об этом говорится в исследовании группы китайских ученых, которое было опубликовано 3 марта в журнале National Science Review.

Проанализировав 103 доступных генома коронавируса, исследователи обнаружили в них 149 изменений, что противоречит словам главы ВОЗ об отсутствии существенных изменений в ДНК вируса.

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Согласно последнему исследованию, большинство мутаций случились в последнее время, что позволило выделить два подтипа вируса:

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  • S-коронавирус (30% случаев) – изначальная, менее агрессивная форма SARS-CoV-2. Его низкую распространенность связывают со слабым селективным давлением;
  • L-коронавирус (70%) – более агрессивен и распространяется быстрее. Этот подтип чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, но к началу января его частота снизилась.

Авторы исследования признают: их данные все еще являются весьма ограниченными. Для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных и эпидемиологических данных, а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2.

Напомним, что накануне коронавирус обнаружили и в Украине – житель Черновцов подхватил инфекцию во время поездки в Италию с супругой. У его жены пока что симптомов болезни не наблюдается.

Более подробно об этом в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вирус ДНК ученые исследование генетика мутация коронавирус

Источник: Сегодня

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