В аэропорту Стамбула задержали украинку, которая везла кокаин
Женщина прятала наркотики в консервных банках
Об этом сообщает агентство "Анадолу".
"Украинка, которая путешествовала из Сан-Паулу 31 октября, была арестована в аэропорту им.Ататюрка за перевозку более 2,050 кг кокаина", – сообщает на условиях анонимности источник в правоохранительных органах.
Украинка прятала наркотики в консервных банках, женщина из Южной Африки – в четырех парах обуви.
Как известно, на днях Верховный суд Малайзии приговорил 24-летнюю украинку Клавдию Лопаткину к пожизненному заключению, признав ее виновной во ввозе кокаина.
Как мы уже писали, Лопаткина – не единственная украинка, которая была арестована в Юго-Восточной Азии за наркотики.
Также сообщалось об Андрее Жалковском, которого в Таиланде приговорили к длительному сроку заключения за мошенничество с чужими кредитными карточками