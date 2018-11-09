В аэропорту Стамбула задержали украинку, которая везла кокаин

В Стамбульском аэропорту имени Мустафы Ататюрка полиция задержала двух женщин-наркокурьеров, которые спрятали в чемоданах кокаин. Одна из пассажирок оказалась украинкой, которая везла из Бразилии 2 кг наркотического вещества.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Украинка, которая путешествовала из Сан-Паулу 31 октября, была арестована в аэропорту им.Ататюрка за перевозку более 2,050 кг кокаина", – сообщает на условиях анонимности источник в правоохранительных органах.

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Кроме того, свыше 3 кг кокаина перевозила в своей сумке 42-летняя женщина из Южной Африки, которая прилетела из бразильского Сан-Паулу 1 ноября, сообщил изданию источник.

Украинка прятала наркотики в консервных банках, женщина из Южной Африки – в четырех парах обуви.

Как известно, на днях Верховный суд Малайзии приговорил 24-летнюю украинку Клавдию Лопаткину к пожизненному заключению, признав ее виновной во ввозе кокаина.

Как мы уже писали, Лопаткина – не единственная украинка, которая была арестована в Юго-Восточной Азии за наркотики.

Также сообщалось об Андрее Жалковском, которого в Таиланде приговорили к длительному сроку заключения за мошенничество с чужими кредитными карточками



