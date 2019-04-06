В Афганистане 32 сотрудника сил безопасности сдались талибам
Инцидент произошел в районе Бала Мургаб, нападение талибов на который продолжается с вечера среды
По меньшей мере 32 сотрудника сил безопасности Афганистана сдались радикальному движению "Талибан" в провинции Бадгис на северо-западе страны. Об этом в субботу сообщило агентство Пажвок.
По данным агентства, инцидент произошел в районе Бала Мургаб, нападение талибов на который продолжается с вечера среды.
Как сообщает телеканал "Толо ньюс", за три дня боев погибли по меньшей мере 36 военнослужащих армии Афганистана. Военнослужащие наносят удары с воздуха по позициям боевиков при поддержке миссии НАТО "Решительная поддержка" и проводят операции по зачистке, отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что не менее 16 человек, включая 14 сотрудников правоохранительных органов, были убиты в пятницу в Афганистане в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) в двух провинциях страны.
Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты. Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности. 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.
Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.
Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.
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