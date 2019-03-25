В Афганистане ИГИЛ и "Талибан" устроили кровавые разборки
По меньшей мере 9 боевиков "ИГ в Хорасане" были убиты, еще 14 получили ранения
По меньшей мере, 9 боевиков "ИГ в Хорасане" (террористическая группировка "Хорасан" является ответвлением террористической организации "Исламское государство") и один представитель радикального движения "Талибан" убиты в ходе ожесточенных столкновений между группировками в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Хама Пресс со ссылкой на военных.
"По меньшей мере 9 боевиков "ИГ в Хорасане" были убиты, еще 14 получили ранения во время столкновений, - указал источник агентства. - Столкновения продолжаются в районе Чапа Дара. Один боевик "Талибана" погиб, еще один получил ранения".
Данных о пострадавших и погибших со стороны представителей сил безопасности и мирных жителей не приводится. Представители "ИГ в Хорасане" и "Талибан" пока никак не комментируют информацию, отмечает Хама Пресс.
Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты. Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности. 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.
Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.
Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.
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