Пока неизвестно, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО

В Афганистане ликвидировали троих главарей "Талибана" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD 2019-08-03T23:17:00+03:00 Другие страны Пока неизвестно, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО

Трое местных главарей талибов, в том числе теневой губернатор, были уничтожены в результате авиаудара в провинции Фарах, что на западе Афганистана.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По данным оборонного ведомства, теневой губернатор Фараха Мулла Абдул Бари, а также полевые командиры Мулла Саддик и Мавлави Сайед были убиты вечером в пятницу, 2 августа.

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В заявлении не уточняется, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО. Движение "Талибан" пока не прокомментировало данную информацию.

Известно, что провинция Фарах уже давно является ареной ожесточенных столкновений между боевиками и силами безопасности.

Напомним, согласно мирному договору между США и "Талибаном", боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

Также сообщалось, что вслед за США о выводе контингента из Афганистана задумалась Италия.

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