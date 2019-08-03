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В Афганистане ликвидировали троих главарей "Талибана"

Сегодня, 23:17

Пока неизвестно, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО

В Афганистане ликвидировали троих главарей "Талибана" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD Другие страны Пока неизвестно, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО

Трое местных главарей талибов, в том числе теневой губернатор, были уничтожены в результате авиаудара в провинции Фарах, что на западе Афганистана.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

По данным оборонного ведомства, теневой губернатор Фараха Мулла Абдул Бари, а также полевые командиры Мулла Саддик и Мавлави Сайед были убиты вечером в пятницу, 2 августа.

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В заявлении не уточняется, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО. Движение "Талибан" пока не прокомментировало данную информацию.

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Известно, что провинция Фарах уже давно является ареной ожесточенных столкновений между боевиками и силами безопасности.

Напомним, согласно мирному договору между США и "Талибаном", боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

Также сообщалось, что вслед за США о выводе контингента из Афганистана задумалась Италия.

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Афганистан талибан талибы

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