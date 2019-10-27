В Афганистане отразили массовую атаку талибов, десятки погибших

Афганская армия использовала авиацию и артиллерию, у боевиков погибли несколько важных командиров

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В провинции Фарьяб, что на северо-западе Афганистана, экстремисты из группировки "Талибан" пошли в наступление этой ночью, однако правительственные силы нанесли им большой урон. Об этом сообщил начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

По его словам, за ночь были уничтожены 53 боевика.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", – сообщил Резаи.

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В то же время у правительственных войск четверо раненных. Представитель афганской армии заявил, что в ходе ночного боя мирные жители не пострадали.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце сентября в день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков. 28 сентября там прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы, но их пытались сорвать боевики.

А вот недавно, 18 октября, в Афганистане случился крупный теракт – взорвалась мечеть с сотнями человек. Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, где в одной из мечетей в районе Хаска Мина прогремела серия взрывов.

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