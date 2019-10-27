Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Афганистане отразили массовую атаку талибов, десятки погибших

27 октября, 09:01

Афганская армия использовала авиацию и артиллерию, у боевиков погибли несколько важных командиров

/ Фото: Pixabay

В провинции Фарьяб, что на северо-западе Афганистана, экстремисты из группировки "Талибан" пошли в наступление этой ночью, однако правительственные силы нанесли им большой урон. Об этом сообщил начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

По его словам, за ночь были уничтожены 53 боевика.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", – сообщил Резаи.

Реклама

В то же время у правительственных войск четверо раненных. Представитель афганской армии заявил, что в ходе ночного боя мирные жители не пострадали.

В тренде
Путин пошутил о своей зарплате и стал посмешищем в соцсетях: Дешевый пиар кремлевского клоуна
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент РФ Владимир Путин

Как сообщали новости "Сегодня", в конце сентября в день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков. 28 сентября там прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы, но их пытались сорвать боевики.

А вот недавно, 18 октября, в Афганистане случился крупный теракт – взорвалась мечеть с сотнями человек. Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, где в одной из мечетей в районе Хаска Мина прогремела серия взрывов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Афганистан атака талибы

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
Компания в Китае удочерила панду: видео
Компания в Китае удочерила панду: видеоДругие страны
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофагиFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...