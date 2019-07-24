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В Афганистане подорвали автомобиль НАТО: подробности

24 июля, 13:40

Один военнослужащий получил тяжелое ранение головы, его жизнь находится под угрозой

Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter
Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter.

Трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле. Как сообщил в среду министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, жизнь одного из военных находится под угрозой.

"Согласно последней информации, которой мы располагаем, один военнослужащий получил тяжелое ранение головы, его жизнь находится под угрозой. Еще двое солдат получили тяжелые ранения, но их жизни ничего не угрожает", - цитирует заявление министра на пресс-конференции агентство Хина.

У одного из раненых сломана нога, у другого перелом руки.

"Речь идет о точечном нападении, все остальные хорватские военнослужащие вне опасности", - сказал министр, добавив, что поставил в известность о случившемся президента Колинду Грабар-Китарович и премьера Андрея Пленковича.

Ранее агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

Напомним, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.


Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Тег Афганистан, НАТО, взрыв

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Источник:

ТАСС

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