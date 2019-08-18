В Афганистане подорвался микроавтобус: погибли не менее 12 человек

фото: objectiv.tv

В Афганистане в воскресенье, 18 августа, из-за подрыва микроавтобуса погибли по меньшей мере 12 мирных жителей. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на главу района Мохаммеда Юсуфа.

"По меньшей мере 12 человек погибли в результате подрыва (микроавтобуса, — ред.) в северной провинции Балх в воскресенье утром", – говорится в сообщении.

Местная полиция также подтвердила факт подрыва транспорта.

Кроме того, Усуф добавил, что среди погибших есть двое детей. Все погибшие были мирными жителями. Он рассказал, что микроавтобус с гражданскими наехал на придорожную мину.

На данный момент ни одна из действующих в регионе террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.

Напомним, в Афганистане прогремел взрыв во время свадебной церемонии , в здании в момент взрыва находились десятки людей. В результате взрыва в Кабуле погибли 63 человек, еще 182 человека ранены. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Кроме того, по крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в столице Афганистана Кабуле. Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана.

Также, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

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