Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

В Кабуле на свадьбе прогремел мощный взрыв: много раненых

Сегодня, 04:01

В момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Не менее 20 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу во время свадебной церемонии в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские учреждения Кабула.

Ранее телеканал "Толо ньюс" проинформировал, что в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

Реклама

Напомним, трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.

В тренде
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели
Фото: Depositphotos

Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Афганистан взрыв свадьба жертвы раненые кабул

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы
Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"Travel
Конца света не будет: Земле ничто не угрожает
Конца света не будет: Земле ничто не угрожаетДругие страны
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбыFun
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причинуПолитика
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видео
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Loading...