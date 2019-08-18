В Кабуле на свадьбе прогремел мощный взрыв: много раненых

В момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Не менее 20 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу во время свадебной церемонии в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские учреждения Кабула.

Ранее телеканал "Толо ньюс" проинформировал, что в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

Реклама

Напомним, трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.

Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама