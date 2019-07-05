В Афганистане прогремел взрыв в мечети, есть раненные

В Афганистане более 20 человек пострадали в результате взрыва в мечети

Фото: AFP

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва, произошедшего в одной из мечетей в городе Газни — административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в Twitter сообщило агентство Pajhwok Afghan News.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Напомним, недавно в результате взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения. Дети наступили на мину во время игры возле главной дороги.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое ранены в результате мощного взрыва, прогремевшего 31 мая, в столице Афганистана. Об этом сообщили в МВД страны. По его данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

Также ранее мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Афганистане прогремел взрыв в мечети, есть раненные". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"