Бунт в Африке: наемников "Вагнера" требуют убрать из ЦАР после убийства местного жителя

При столкновениях были жертвы и раненые со стороны африканцев и россиян

В Центральноафриканской республике вспыхнули массовые протесты из-за убийства мирного жителя. Предположительно его могли убить российские наемники одной из ЧВК. Об этом сообщает CNC.

В результате столкновений есть убитые и раненые. Согласно имеющейся информации, убийство мирного жителя произошло в городе Дамара, который расположен в 75 километрах от столицы ЦАР Банги.

После этого местные жители начали требовать вывода российских наемников, которые, по официальным данным, были наняты для подготовки бойцов FACA (Национальная армия).

Во время столкновений в Дамаре погибли два человека, в том числе один россиянин. Кроме того, еще пятеро – получили ранения.

Ранее сообщалось, что 31 июля в 23 километрах от города Сибю были обнаружены тела трех граждан РФ с пресс-картами российских СМИ.

Позже выяснилось, что они принадлежат журналисту Орхану Джемалю, режиссеру Александру Расторгуеву и оператору Кириллу Радченко, которые по заказу российского Центра управления расследованиями снимали документальный фильм о работе наемников ЧВК "Вагнер".

МИД РФ отмечал, что журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. А их пресс-карты были просрочены.