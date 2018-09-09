В Африке переполненный пассажирский самолет затонул в озере

Только трое человек выжило после крушения

В Африке, которой грозит глобальная катастрофа, в озеро упал переполненный пассажирский самолет Baby Air, в результате чего погибли 18 человек. Об этом передает NEWSONE со ссылкой на Associated Press.

"19-местный коммерческий самолет Baby Air летел из столицы Южного Судана города Джуба", – говорится в сообщении.

Как стало известно, выжило только трое человек: 6-летний ребенок, взрослый мужчина и доктор с Италии, который находится в тяжелом состоянии.

Ранее в авиакатастрофе на Кубе погибли более 100 человек. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета были иностранными гражданами, уточнили на сайте кубинской газеты "Гранма".

Украинский консул проверил данные, были ли граждане Украины среди пострадавших и погибших в результате крушения самолета на Кубе.

Ранее после падения пассажирского самолета компании Aseman, который выполнял рейс в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, погибли 66 человек. Самолет направлялся из Тегерана в город Ясуй, расположенный на юго-западе страны.