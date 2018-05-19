В авиакатастрофе на Кубе погибли более 100 человек

Три человека выжили, но находятся в тяжелом состоянии

В результате падения самолета "Боинг 737" на Кубе погибли более 100 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на кубинское государственное телевидение.

Всего на самолете находилось 114 пассажиров, в том числе пятеро детей, и девять членов экипажа. Трое человек выжили и их в тяжелом состоянии доставили в больницу, сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Спасатели потушили пожар, возникший в результате падения самолета, и власти приступили к идентификации тел погибших, добавил Диас-Канель. Он также сказал, что власти расследуют причину аварии.

Карлос Альберто Мартинес, директор больницы Каликсто Гарсия в Гаване, сказал Reuters, что туда были госпитализированы четыре жертвы авиакатастрофы. Один человек умер и трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии, сказал он.

Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося близ столицы Кубы, – иностранные граждане, сообщает сайт кубинской газеты "Гранма".

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Граждане каких именно стран находились на борту, в сообщении не уточняется.

Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") у мексиканской авиакомпании Global Air ("Глобал эйр"), разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана – Ольгин и пилотировался иностранным экипажем.

Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

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