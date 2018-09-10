В Африке неожиданно выпал снег

Сегодня, 04:06

Неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом


фото facebook.com/methirado

фото facebook.com/methirado

фото facebook.com/methirado

фото facebook.com/methirado

фото facebook.com/methirado

Снимки были сделаны 8 сентября в Капской провинцию Южно Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook.

На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением.

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Как отмечается в описании, фото и видео были сняты в субботу, 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в конце лета в Альпах выпало до полуметра снега. А до этого несколько недель была изнурительная жара. Температура резко снизилась до минус 4. Всему виной холодный фронт, который надвинулся на Центральную Европу. Снежно также в горах Германии и Италии. Местные говорят, такое бывает крайне редко, раз в 10-20 лет.

Напомним, в первый день лета, 1 июня, в России неожиданно выпал снег. Температура воздуха в нескольких регионах резко упала. Осадки накрыли Набережные Челны и Елабугу, Урал и Поволжье. Кадры летнего снега россияне массово размещали в социальных сетях.
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