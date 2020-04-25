В Аргентине из-за коронавируса вспыхнул тюремный бунт (фото)

Заключенные потребовали освободить тех, кто может заразиться COVID-19

В столице Аргентины Буэнос-Айресе заключенные тюрьмы в районе Вилла-Девото устроили массовый бунт, требуя спасти их от распространения коронавируса.

Как сообщает Reuters, первые беспорядки начались 23 апреля, после того, как арестанты узнали, что несколько человек в учреждении заражены вирусом. Они потребовали освободить тех, у кого есть повышенный риск заражения коронавирусом.

Заключенные подожгли матрасы и захватили несколько этажей здания и около десятка взобрались на крышу с требованием спасти их от смерти.

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"Мы отказываемся умирать в тюрьме", – говорилось на одном из плакатов, вывешенных на стенах тюрьмы. На другом судей обвинили в геноциде и молчании.

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Очевидец рассказал, что слышал звуки, похожие на выстрелы, и увидел, как над тюрьмой пролетали полицейские вертолеты.

По официальным данным, в Аргентине, которая в середине марта ввела жесткий карантин, зарегистрировано 3435 подтвержденных случаев коронавируса и 167 смертей.

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Тем временем лидер южнокорейской секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в стране.

В свою очередь, представители Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

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