В Аргентине перевернулась фура с мясом: реакцию людей сняли на видео
А после вытащили и оставшееся в грузовике мясо
В Аргентине, где ранее в результате ДТП с автобусом погибли 15 человек, произошло новое ЧП на дороге – из-за аварии грузовика множество людей смогли запастись мясом впрок.
Дармовая свинина стала выпадать из грузовика на дороге вблизи города Санта-Фе. Местные жители бросились собирать мясо, а когда грузовик остановился на обочине, взяли и то, что осталось внутри.
Когда их начали отгонять от дармового мяса, они еще и возмутились: мол, свинина уже была нетоварного вида, поэтому ее вообще должны были раздать малоимущим бесплатно.
Напомним, в прошлом году в Аргентине произошло другое ДТП, в результате которого погибли три футболиста чилийской команды "Коло-Коло". Администрация клуба обещало помочь семьям пострадавших спортсменов.
Мы также писали о пожаре в столице Аргентины, городе Буэнос-Айрес, в результате которой два человека погибли и еще полсотни пострадали. Пожар произошел на пятом этаже отеля и люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные через окна.
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