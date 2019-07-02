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ДТП с автобусом в Аргентине: количество жертв возросло

2 июля, 08:33

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся в курортный город Термас-де-Рио-Ондо

ДТП в Аргентине
ДТП в Аргентине. Фото: AFP

Количество погибших в ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Тукуман возросло до 15 человек. Об этом телеканал Todo Noticias.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 45 пострадавших.

Напомним, автобус, следовавший из города Мендоса, перевернулся на повороте. В момент аварии был сильный туман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением из-за низкой видимости.

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники.

Напомним, в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. 

Также мы писали, что по меньшей мере 16 человек погибли в Зимбабве при столкновении пригородного автобуса и грузовика.

Напомним, что на 65-м километре автотрассы Киев — Одесса произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника BMW X3. Водитель иномарки BMW X3 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно.


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Тег автобус, ДТП, Аргентина

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