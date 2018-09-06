В Аргентине прошли протесты из-за сокращения государственных расходов на медицину

Сегодня, 18:20

Аргентина пытается сэкономить деньги и побороть бедность, инфляция в этом году достигла 30-ти процентов


Жители Аргентины вышли на протест с барабанами и фейерверками. Несколько сотен человек перекрыли дорогу в Буэнос-Айресе. Так возмущаются реформами в стране – власть сокращает штаты министерств и ведомств. А некоторые вообще объединяет.

Так, Министерство здравоохранения вошло в состав Минсоцразвития.

Аргентина пытается сэкономить деньги и побороть бедность, инфляция в этом году достигла 30-ти процентов. Страна уже обратилась за помощью к МВФ. Кредитное соглашение на 50 млн долларов чиновники планируют подписать уже в конце месяца.

"Они хотят закрыть государственные больницы и сделать медицину частной. А из национального плана вакцинации уже изъяли некоторые препараты", - говорит Сюзанна Наварро, вице-президент ассоциации социальных работников Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в доме сенатора и экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в городе Эль-Калафате в рамках расследования дела о взятках. 

Расследование дела о взятках было начато в ноябре 2017 года после того, как бывшая жена водителя заместителя министра планирования Роберто Барраты сообщила полиции, что видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. По версии обвинения, эти деньги являются взятками от строительных и энергетических компаний. В ходе обыска в доме водителя были обнаружены тетради, в которых он записывал свои передвижения..

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя заместителя министра планирования. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока Фернандес де Киршнер.

Напомнимв Аргентине нашли мертвой сестру королевы одной из европейских стран.
инфляция, Аргентина, протесты
Источник:

"Сегодня"

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