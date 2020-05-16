В Аргентине разработали тест для выявления коронавируса за два часа

В Аргентине, где из-за новой пневмонии вспыхнул тюремный бунт, ученые разработали тест, позволяющий выявить коронавирус за менее чем два часа. Об этом заявило правительство страны.
"Тест NEOKIT-COVID-19 позволяет проводить тест на образцах РНК и не требует сложного оборудования", — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа уверяет, что "точность теста на 98% совпадает" с точностью анализов на основе полимеразной цепной реакции. "В остальных 2% обычно речь идет о ложноотрицательном результате", — добавил он.
По его оценкам, разработанный аргентинскими учеными тест "в несколько раз дешевле ПЦР-анализов". В качестве образца для определения коронавируса может использоваться слюна.
Правительство южноамериканской республики планирует распространить первые 10 тысяч новых тестов в ближайшие 10 дней. В стране не исключают, что Аргентина может в будущем начать экспортировать эти тесты.
Напомним, что 3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике выявлено более 7,1 тыс. случаев инфицирования. Жертвами пандемии в Аргентине стали 353 человека.
Добавим, что ранее президент Аргентины поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя.
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