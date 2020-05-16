В Аргентине разработали тест для выявления коронавируса за два часа

Этот тест не требует сложного оборудования

В Аргентине, где из-за новой пневмонии вспыхнул тюремный бунт, ученые разработали тест, позволяющий выявить коронавирус за менее чем два часа. Об этом заявило правительство страны.

"Тест NEOKIT-COVID-19 позволяет проводить тест на образцах РНК и не требует сложного оборудования", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа уверяет, что "точность теста на 98% совпадает" с точностью анализов на основе полимеразной цепной реакции. "В остальных 2% обычно речь идет о ложноотрицательном результате", — добавил он.

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По его оценкам, разработанный аргентинскими учеными тест "в несколько раз дешевле ПЦР-анализов". В качестве образца для определения коронавируса может использоваться слюна.

Правительство южноамериканской республики планирует распространить первые 10 тысяч новых тестов в ближайшие 10 дней. В стране не исключают, что Аргентина может в будущем начать экспортировать эти тесты.

Напомним, что 3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике выявлено более 7,1 тыс. случаев инфицирования. Жертвами пандемии в Аргентине стали 353 человека.

Добавим, что ранее президент Аргентины поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя.

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