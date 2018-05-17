В Армении новые массовые акции: люди выдвинули требования новому премьеру

Сегодня, 11:16

Протестующих беспокоят актуальные социальные проблемы в стране

Фото: AFP
Фото: AFP

В Ереване люди вышли на акцию протеста перед Домом правительства республики с целью донести до нового кабмина во главе с премьером Николой Пашиняном актуальные социальные проблемы. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Людей интересуют вопросы выплат пособий на детей, льготы, высокий уровень безработицы, а также финансовые компенсации за снесенное жилье в центре столицы Армении

Напомним, Пашинян занял пост премьер-министра Армении 8 мая. Его избранию предшествовали массовые протесты, участники которых добились отставки правительства.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.

Десятки тысяч граждан 8 мая собрались на площади Республики в центре Еревана, куда их накануне пригласил сам Пашинян для празднования "эпохальной победы". Кроме того, за день до голосования Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к новым акциям протеста, если 8 мая парламент не изберет его главой правительства.

Напомним, 1 мая Республиканская партия Армении, которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание Пашиняна. Это привело к новым протестам в Армении, после которых правящая партия согласилась помочь избранию Пашиняна главой правительства
Армения, протесты, ереван, пашинян

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