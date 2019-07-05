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В Австралии изъяли наркотиков на четверть миллиарда долларов

5 июля, 11:36

Наркогруз хранился в порту Сиднея в контейнере с одеждой

Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Сотрудники австралийских правоохранительных органов обнаружили и изъяли крупную партию тяжелых наркотиков в Сиднее, где ранее в этом месяце акула атаковала мужчину.

В ходе совместной операции полиции и пограничной службы в одном из контейнеров с одеждой в городском порту было найдено 500 килограммовых упаковок с метамфетамином.

Полиция штата Новый Южный Уэльс оценила стоимость нарконаходки в 375 млн австралийских долларов (263,3 млн долларов США).

Как отмечается, операция проводилась в рамках расследования деятельности международного наркосиндиката, действующего на территории штата.

Помимо того, были также арестованы четверо мужчин, а в ходе задержания и обысков в их домах были изъяты мобильные телефоны, электронные устройства хранения данных и наличные деньги.

Одного из них освободили под залог – его обвиняют только в хищении имущества. Троим остальным инкриминируют ряд преступлений, включая организацию поставок и сбыта незаконных наркотических веществ и хищение имущества. До конца дня они предстанут перед судом.

Местная полиция продолжает расследование, чтобы установить всех членов наркосиндиката.

Напомним, в прошлом месяце нидерландские полицейские установили в Европе метамфетаминовый рекорд, обнаружив на складе в Роттердаме 2,6 тонны наркотика.

Кроме того, в этом году обновили антирекорд по наркотикам и в США, изъяв полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина, которые должны были отправить в Австралию.

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Тег Австралия, наркотики, наркотрафик, сидней, наркобизнес, синдикат, метамфетамин

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Источник:

ТАСС

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