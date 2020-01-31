В Австралии объявлено чрезвычайное положение: на Канберру идет стена огня

Ад вернулся. Австралию снова атаковали лесные пожары. На этот раз горит вблизи столицы Канберры. Предыдущее стихийное бедствие эти территории миновало. Теперь на город надвигается настоящая стена огня. Людей предупредили, чтобы готовились к эвакуации. В регионе объявили чрезвычайное положение. Ожидается, что именно сегодня будет опаснее всего. Ситуация обостряется каждый час из-за жары и ветра. Опасаются повторения пожаров, которые были в 2003 году. Тогда в Канберре погибли четыре человека и выгорели полтысячи домов.

Эндрю Барр, губернатор:

"Сейчас для австралийской столичной территории возникла самая большая угроза лесных пожаров с 2003 года. Сочетание чрезвычайной жары и ветра подвергают южные пригороды Канберры риску. Огонь охватил 18,5 тысячи гектаров".

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. Позже огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.

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