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В Австралии открыли госпиталь для животных, пострадавших при пожарах

16 января, 08:10

Популяция коал в стране подверглась необычайному удару в результате лесных пожаров

В Австралии пострадавших в лесных пожарах коал лечат в импровизированном госпитале в парке дикой природы Kangaroo Island, пишет в среду, 15 января, AFP.

Пострадавших животных так много, что у ветеринаров нет времени давать им имена, коалам просто присваивают определенный номер.

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Видео: Reuters

Например, коалу №64 привезли с ожогами всех четырех лап. По словам доктора, ее лечение проходит успешно.

Однако, к сожалению, многих найденных животных привезли уже в таком состоянии, что их нужно подвергать эвтаназии.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

По словам Стивена Селвуда, главы группы ветеринарной помощи Южной Австралии, до начала пожаров на острове находились около 46 000 коал. По оценкам Селвуда, сейчас осталось всего 9 000 особей. Он назвал эту цифру "довольно разрушительной".

Министр окружающей среды Австралии Сусан Лей заявил, что популяция коал в стране подверглась "необычайному удару" в результате лесных пожаров. По его словам, эти животные впервые могут быть перечислены к "находящимся под угрозой исчезновения".

Kangaroo Island – единственное место в Австралии, где население полностью лишено хламидиоза – инфекции, смертельной для коал.

Ранее Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

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