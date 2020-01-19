В Австралии радуются дождю: вода помогает тушить лесные пожары (фото и видео)

Последний раз столько осадков выпадало почти сто лет назад

В Австралии после продолжительной засухи начался ливень. Дождь идет уже второй день, вода помогает тушить масштабные лесные пожары. Впрочем, дождь распространился не на все горящие участки.

Сообщается, что сильные дожди накрыли часть восточного побережья Австралии, которое больше всего пострадало от лесных пожаров. Последний раз столько осадков там выпадало почти сто лет назад.

Теперь в Австралии животных приходится спасать не от огня, а от паводков. За одну ночь там выпала трехмесячная норма осадков. Больше всего пострадали штаты Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

Коммунальщики отключили некоторые районы от электричества. В результате две с половиной тысячи домов остались без света. Также есть опасность, что вода может усложнить пожарным работу: в результате дождя дороги превратились в болото, то есть автомобиль спасательной службы может не доехать до горящей территории.

Однако ливни накрыли не все регионы – в некоторых зонах, где спасатели борются с огнем, до сих пор сухо.

Отмечается также, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных пожаров.

Метеорологи прогнозируют, что ливень продлится минимум неделю. К тому же, на этих три штата надвигается сильный шторм и град. Спасатели советуют не выезжать из дома, ведь дожди могут привести к оползням и обвалам деревьев.

Напомним, в Австралии пострадавших в лесных пожарах коал лечат в импровизированном госпитале в парке дикой природы Kangaroo Island.

Кроме этого, в австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб.

Видео: Reuters

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