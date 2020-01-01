В Австралии в новогоднюю ночь собрали миллион долларов для помощи пострадавшим от пожаров

Средства собирали во время празднований в Сиднее

Фото: George Mills/Social Media via REUTERS

Во время празднования прихода нового года в столице Австралии Сиднее собрали миллион долларов для общин, пострадавшим от лесных пожаров. Об этом сообщает "Голос Америки".

Мэрия решила провести традиционные новогодние фейерверки, несмотря на призывы в этом году воздержаться от празднований учитывая сокрушительные пожары, опустошающие крупные регионы страны.

Во время празднований в Сиднее удалось собрать миллион долларов для общин, пострадавших от пожаров. Над мостом во время фейерверков был размещен призыв делать пожертвования в пользу пострадавших от пожаров.

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Ранее стпло известно, что в Австралии в результате масштабных лесных пожаров погибли еще два человека. Таким образом, общее количество жертв достигло 12. Также около 4000 человек заблокированы пламенем на пляже города Маллакута.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Видео: Reuters

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