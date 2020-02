В Австралии жителей города атакуют сотни тысяч летучих мышей (видео)

В австралийском городе Ингем, который расположен на севере Квинсленда, началось нашествие фруктовых летучих мышей. Об этом сообщает BBC.

Так, сотни тысяч летучих мышей вызвали в городе настоящий хаос, а местные жители жалуются на неприятный запах, грязь и шум.

Hundreds of thousands of fruit bats have taken over a town in Australia, comfortably outnumbering the human population. https://t.co/Afztm3c3hN pic.twitter.com/FaGkUvVNys

Пользователи сети публикуют видео "летучего торнадо", отмечая, что Ингем стал похож на Готэм-сити супергероя и персонажа комиксов Бэтмена.

It looks like Batman's Gotham City, but for locals it's just a ridiculous joke. Residents in North Queensland's Ingham are being tormented by swarms of fruit bats with the problem reaching "biblical plague proportions".

Full story: https://t.co/fiQvtGSVsfpic.twitter.com/gm5kIWCQoZ