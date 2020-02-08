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В Австралии жителей города атакуют сотни тысяч летучих мышей (видео)

8 февраля, 11:52

Жители Ингема жалуются на неприятный запах, шум и грязь из-за "летучего торнадо"

В австралийском городе Ингем, который расположен на севере Квинсленда, началось нашествие фруктовых летучих мышей. Об этом сообщает BBC.

Так, сотни тысяч летучих мышей вызвали в городе настоящий хаос, а местные жители жалуются на неприятный запах, грязь и шум.

Пользователи сети публикуют видео "летучего торнадо", отмечая, что Ингем стал похож на Готэм-сити супергероя и персонажа комиксов Бэтмена.

Напомним, что в Киеве на балконе жилого дома по улице Верховинной в Святошинском районе 120 летучих мышей устроили свою колонию.

Также во Львове 1700 летучих мышей решили перезимовать на балконе многоэтажки на улице Мазепы и устроили там брачные игры.

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