В Австралии жителей города атакуют сотни тысяч летучих мышей (видео)

Жители Ингема жалуются на неприятный запах, шум и грязь из-за "летучего торнадо"

В австралийском городе Ингем, который расположен на севере Квинсленда, началось нашествие фруктовых летучих мышей. Об этом сообщает BBC.

Так, сотни тысяч летучих мышей вызвали в городе настоящий хаос, а местные жители жалуются на неприятный запах, грязь и шум.

Hundreds of thousands of fruit bats have taken over a town in Australia, comfortably outnumbering the human population. https://t.co/Afztm3c3hNpic.twitter.com/FaGkUvVNys — ABC News (@ABC) February 8, 2020

Пользователи сети публикуют видео "летучего торнадо", отмечая, что Ингем стал похож на Готэм-сити супергероя и персонажа комиксов Бэтмена.

It looks like Batman's Gotham City, but for locals it's just a ridiculous joke. Residents in North Queensland's Ingham are being tormented by swarms of fruit bats with the problem reaching "biblical plague proportions".

Full story: https://t.co/fiQvtGSVsfpic.twitter.com/gm5kIWCQoZ — news.com.au (@newscomauHQ) February 8, 2020

Напомним, что в Киеве на балконе жилого дома по улице Верховинной в Святошинском районе 120 летучих мышей устроили свою колонию.

Также во Львове 1700 летучих мышей решили перезимовать на балконе многоэтажки на улице Мазепы и устроили там брачные игры.

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