В Багдаде прогремели взрывы после падения ракет

Пока о жертвах не сообщается

/ Фото: Reuters

Взрывы прогремели внутри "зеленой зоны" в Багдаде после падения двух ракет.

Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, одна ракета упала рядом с турецким посольством в "зеленой зоне", а другая ударила рядом с мостом Аль-Харисийя.

О жертвах не сообщается.

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Видео: Reuters

В укрепленной "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные здания и иностранные посольства.

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Ранее премьер-министр Адель Абд аль-Махди объявил комендантский час в Багдаде после того, как, по меньшей мере, девять человек были убиты и более 400 ранены в течение двух дней общенациональных антиправительственных протестов.

Между тем Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепа. Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Мы также писали, что в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну.

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