В Бангладеш атаковали автомобиль посла США

В посольстве рассказали, что автомобиль "был атакован группой вооруженных мужчин, часть которых была на мотоциклах"

Вечером, 4 августа, в столице Бангладеш Дакке произошло нападение на автомобиль, в котором ехала посол США в Бангладеш Марша Берникат. Об этом сообщает пресс-служба американского дипломатического представительства.

В посольстве рассказали, что автомобиль "был атакован группой вооруженных мужчин, часть которых была на мотоциклах".

По данным ведомства, Берникат, ее водитель и сотрудники службы безопасности в результате инцидента не пострадали, "но два автомобиля службы безопасности получили некоторые повреждения".

Посольство США в Бангладеш выразило признательность местной полиции и сотрудникам службы безопасности за быструю и профессиональную реакцию на инцидент.

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Ранее у американского посольства в Пекине прогремел взрыв. Правоохранительные органы Китая задержали 26-летнего мужчину по подозрению в причастности к взрыву. Тогда среди пострадавших был только сам задержанный, которого госпитализировали с травмами руки.

Напомним, а феврале неизвестный бросил гранату на территорию посольство США в Черногории, а потом покончил жизнь самоубийством.







