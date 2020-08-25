В Беларуси Координационный совет оппозиции объявили вне закона

Глава Конституционного суда уверяет, что победитель выборов – все же Лукашенко

Координационный совет оппозиции, созданный для мирной передачи власти после президентских выборов в Беларуси, не указан в основном законе республики, кроме того, конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов.

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Об этом заявил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич, сообщает БЕЛТА.

По его словам, конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов.

"Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным. Конституционный суд обращает внимание, что всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений необходимо соблюдать режим конституционной законности. Это даст возможность эффективно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, негативно повлиять на стабильность и суверенитет государства, мир и согласие в нашем обществе", – сказал Миклашевич.

Он напомнил, что белорусский народ является единственным источником госвласти и правомочен в формах и пределах, определенных конституцией, участвовать в формировании власти.

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"На прошедших выборах 9 августа белорусский народ выразил свое волеизъявление и избрал президентом Беларуси Александра Лукашенко", – заявил Миклашевич, совершенно игнорируя многотысячные акции протеста противников Лукашенко, считающих, что тот не набрал достаточного числа голосов, что быть переизбранным на новый срок.

По мнению оппозиции, с многократным перевесом победила Светлана Тихановская, которая готова занять пост временного президента, чтобы объявить новые честные выборы.

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