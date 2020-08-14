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В Беларуси массовые забастовки, страйк анонсировали даже в метро (фото и видео)

14 августа, 12:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

На акции протеста вышли работники заводов, учителя, врачи и работники метро

В Беларуси продолжаются акции протеста, связанные с президентскими выборами. Работники многих предприятий по всей стране заявили о своей поддержке протестующих и выразили свое отношение к насилию силовиков.

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Так, в Сети появился список предприятий, работники которых объявили о намерении провести забастовки. В него попали 20 учреждений со всей Беларуси, причем, как предупреждает Telegram-канал Mash, этот перечень будет увеличиваться.

В свою очередь, сотрудники Минского метрополитена выступили за освобождение политзаключенных и проведение честных выборов, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

"Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30! Не оставайтесь безучастными, ожидая в вагоне перемен. Все будут выходить на своих станциях! Выходите на станциях в сторону центра города, чтобы вас было всех как можно больше рядом, но не создавать толпу на одной из сторон дороги. Нет насилию над людьми в нашей стране! Свободу политзаключенным и всем задержанным! Да честным выборам!" - говорится в их обращении.

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К сотрудникам Минского автомобильного завода, остановившим работу, направился премьер-министр Роман Головченко.

Белорусская АЭС продолжает работать в штатном режиме, однако перед началом рабочей смены сотрудники встали перед административным зданием, чтобы сделать снимок, выразили свою поддержку протестующими и вернулись на свои рабочие места.

Видео: Nexta/Telegram

Работники Минского моторного завода заявили о намерении выйти на акцию солидарности. По заводу висят листовки о забастовке. Пойдет на нее минимум 200 человек. Подтянутся даже те, кто в отпусках.

Директор пошел по цехам с предложением передать требования работников выше с условием, что мы не пойдем на улицу, — рассказывает один из работников.

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На Минском тракторном заводе сотни сотрудников вышли с требованиями прекратить насилие на улицах городов и проведения честных выборов.

Видео: TUT.by

На Минском завода колесных тягачей также собираются на забастовку;

В Новополоцке на предприятии "Нафтан" прошла встреча с городскими властями. По словам сотрудников, основная часть работников собирается на улице, в зал идти они не захотели, да и не поместились бы там. Люди ждут представителей власти, чтоб задать им вопросы и выдвинуть требования

В Гродно, на заводе "Гродно Азоте" работники требуют, чтобы в течение часа выпустили всех задержанных заключенных.

К ним пришел мэр города, а генеральный директор предприятия заявил, что попытается ответить на все вопросы, люди кричат: "Выборы, выборы".

Видео: Nexta/Telegram
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Гендиректор пытается говорить только о задержаниях и работе силовых органов, однако люди начинают кричать, что у них еще одно требование — честные выборы.

Жлобин. Возле нового заводооуправления БМЗ собралось примерно 400 человек. К работникам вышел директор. Работники ждут губернатора. Пока речи об остановке оборудования нет — производство работает

Гродно. Работники предприятия "ЗОВ" — производителя мебели для дома.

Видео: Nexta/Telegram

Напомним, что поздним вечером 13 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных ранее на протестах против фальсификации выборов президента Беларуси людей и многие из них находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитых в застенках силовиков ужасов.

Из изолятора на Окрестина выпускают задержанных Видео: РИА Новости

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Источник: Сегодня

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