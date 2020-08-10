В Беларуси милиция задержала более 160 протестующих

Милиция в ходе протестов из-за выборов президента задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119. В МВД заявили, что контролируют ситуацию"на несанкционированных массовых мероприятиях".

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Об этом сообщает издание Подъём со ссылкой на правозащитное движение "Вясна".

Кроме того, правоохранительные органы Беларуси подтвердили применение спецсредств против митингующих в Минске.

"Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты", — отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

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Чемоданова также указала, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что "события продолжаются". По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая.

Ранее сообщалось, что, что в результате применения свето-шумовых гранат и слезоточивого газа в столице республики есть тяжело раненые.

Как известно, после объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола — и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси — сфальфицированы.

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