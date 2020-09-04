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В Беларуси "объявили в розыск" Лукашенко и "переодели" министра в Сердючку

4 сентября, 09:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Хакеры устроили кибербунт против белорусских правительственных сайтов

В Беларуси, где продолжаются репрессии против участников антиправительственных протестов, неизвестные хакеры устроили серию атак на правительственные сайты.

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Так, накануне, 3 августа, они взломали сайт белорусского МВД, "объявив" в розыск главу ведомства Юрия Караева и президента Александра Лукашенко, который "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

С вечера того же дня сайт министерства перестал открываться.

Сейчас в ведомстве выясняют причины произошедшего.

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"Разбираемся", — заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

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А два дня назад кибератаке подвергся сайт управления делами президента Белоруссии Александра Лукашенко – хакеры разместили на его заглавной странице фотографии руководителя ведомства Виктора Шеймана с головным убором, напоминающим звезду артиста Верки Сердючки и бело-красно-белым флагом. После этого доступ к сайту тоже исчез.

Пока что ни одна из хакерских организаций не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, что в Беларуси продолжаются против 26-летнего правления Лукашенко, которые начались после президентских выборов 9 августа. Демонстранты выступают против результатов голосования, согласно которым в первом же туре победил Александр Лукашенко. При этом сами выборы сопровождались репрессиями в отношении других кандидатов и масштабными фальсификациями в пользу действующего президента.

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Сам президент оправдывает свой отказ покидать президентский пост тем, что другие силы, придя к власти, "порежут все на куски, начнут резать людей и их детей".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь хакеры кибератака Александр Лукашенко хакерская атака

Источник: Сегодня

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