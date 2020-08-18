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В Беларуси официально подтвердили смерть третьего участника протестов

18 августа, 15:21

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Об этом сообщает МВД Беларуси

Ночью 16 августа на Партизанском проспекте в Минске автомобиль "Рено" насмерть сбил 19-летнего участника протестов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

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Сообщается, что все произошло около 3:20 ночи.

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"Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено"", – такой официальный комментарий разместило МВД.

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