В Беларуси официально подтвердили смерть третьего участника протестов

Ночью 16 августа на Партизанском проспекте в Минске автомобиль "Рено" насмерть сбил 19-летнего участника протестов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

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Сообщается, что все произошло около 3:20 ночи.

"Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено"", – такой официальный комментарий разместило МВД.

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