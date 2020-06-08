В Беларуси почти 50 тысяч зараженных коронавирусом: новые данные

За сутки заболеваемость превысила количество выздоровевших почти в четыре раза

В Беларуси на сегодняшний день количество зараженных коронавирусом достигло почти 50 тысяч. Только за последние сутки зафиксировано 823 новых больных COVID-19.

Как сообщили в белорусском Минздраве, по состоянию на 8 июня зарегистрировано 49 453 человека с положительным тестом на COVID-19 (за последние сутки – 823). Всего проведено 632 993 теста. Выздоровели 23 880 пациентов (з сутки – 233).

При этом за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 человек с коронавирусной инфекцией – только за прошлые сутки семь смертей.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь лучшая в мире по смертности от коронавируса. По его словам, Минск и Витебск вышли на плато эпидемии.

Отметим, что 9 мая в Минске состоялся военный парад, которому не помешала даже пандемия. Беларусь была единственной страной на постсоветском пространстве, которая пошла на это в разгар эпидемии. В первые пару дней после проведения парада в Минске даже снизилась заболеваемость. Лукашенко объяснил снижение количества заболевших военным парадом.

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