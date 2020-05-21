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Беларусь лучшая в мире по смертности от коронавируса – Лукашенко

21 мая, 14:33

Станислав Кожемякин

Минск и Витебск вышли на плато эпидемии, сообщил президент

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который долгое время отрицал опасность коронавирусной эпидемии, назвал показатель смертность от COVID-19 в его стране лучшим в мире.

Об этом он заявил 21 мая на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником.

"Нам надо спасать людей, в том плане, что надо бороться за жизнь людей. Показатель один останется — смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире — никто уже не оспаривает", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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Стоит отметить, что белорусские активисты и журналисты неоднократно заявляли о том, что в стране искусственно занижается количество умерших пациентов с коронавирусом – некоторых из них просто не вписывают в статистику, а другим не пишут в причины смерти COVID-19.

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Кроме того, по словам президента, Витебск и Минск уже вышли на плато – то есть эпидемия в этих городах замедлилась – эта стадия предшествует победе над инфекцией.

"Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск — они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят", – утверждает Александр Лукашенко.

Напомним, что Беларусь одной из немногих стран не вводила жесткие карантинные меры для сдерживания коронавируса и даже провела Парад победы на 9 мая. На этом фоне страна, в которой проживает вчетверо меньше Украины, обогнала нашу страну по количеству заболевших – в Беларуси официально зафиксировали более 33,3 тысяч инфицированных и лишь 185 погибших.

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эпидемия Беларусь витебск Минск коронавирус Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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