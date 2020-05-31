В Беларуси проходят пикеты за противников Лукашенко: видео

В белорусских городах собирают подписи за выдвижение оппозиционеров в президенты

На фоне подготовки к очередным президентским выборам в Беларуси прошли массовые пикеты – люди вышли поддержать оппозиционных кандидатов.

В частности, 31 мая в Минске и других крупных городах организовали сбор подписей за выдвижение на выборах Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой и Николая Козлова. Чтобы баллотироваться, им необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей сограждан.

При этом к палаткам выстроились многометровые очереди, а проезжающие мимо автомобили сигналят в поддержку пикетчиков.

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Как сообщает "Радио Свобода", на пикете в белорусской столице насчитывается около 2 тысяч человек. Многолюдные пикеты проходят и в других городах – Бресте, Витебске, Гомеле и Кобрине.

Сообщается о задержании не менее 20 пикетчиков. В их числе оказались оппозиционер Николай Статкевич, активист Владимир Мороз, лидер зарегистрированной в Чехии организации "Молодой фронт" Денис Урбанович и несколько человек из инициативной группы Тихановской.

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Муж последней – известный в Беларуси блогер Сергей Тихановский – был задержан накануне во время пикета в Гродно.

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Напомним, что на данный момент Центризбирком страны зарегистрировал 15 кандидатов, из которых четыре женщины. Однако президент Александр Лукашенко уверен, что у представительниц прекрасного пола нет шансов стать президентом.

При этом сам он также испытает свои шансы стать президентом в шестой раз подряд.

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