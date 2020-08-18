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В Беларуси ведущих государственной ТРК уволили из-за желания объективно освещать протесты

18 августа, 00:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сейчас в эфире ТРК "Гродно" в основном показывают новости погоды

Сотрудники беларусской государственной телерадиокомпании из Гродно поддержали общенациональные требования протестующих против фальсификаций на выборах президента и заявили, что готовы предоставить площадку для объективного освещения событий – в результате руководство уволило троих ведущих, об этом сообщает местное отделение "Радио Свобода".

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Уволенных сотрудников зовут Дмитрий Чекан, Дмитрий Лютомский и Сергей Гадзеев.

Причем, как рассказал Лютомский, сотрудники телерадиокомпании забастовку не объявляли, так как считают, что могут быть полезны в предоставлении правдивой информации, теперь же предприятие фактически бастует, в эфир выходят только новости о погоде.

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В социальных сетях ТРК "Гродно" появилось обращение к председателю Национальной телерадиокомпании Беларуси Ивану Эйсманту, в котором сотрудники заявили, что возмущены происходящими в Беларуси грубыми нарушениями во время избирательной кампании, нарушением прав и свобод граждан, давлением на журналистов и цензурой в государственных СМИ.

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Они подчеркнули, что готовы предоставить площадку для конструктивного диалога на радио и телевидении, как сторонникам, так и тем, кто не согласен с действующей властью.

Ранее мы сообщали, что в знак солидарности с соотечественниками, протестующими против фальсификаций на президентских выборах и насилия над мирными демонстрантами, сотрудники государственных телеканалов также устроили забастовку. На этом фоне на телеканале "Беларусь 1" пустили эфир с пустым диваном, без ведущих. При этом фоном играла музыка.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты журналисты увольнение Беларусь
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