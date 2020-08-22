Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси заявили о задержании "организатора" уличных акций (видео)

22 августа, 17:21

Руслан Ровик Руслан Ровик

По словам силовиков, задержанный собирал массовые акции и обещал заплатить участникам

В Министерстве внутренних дел Беларуси, где продолжаются массовые протесты, заявили о задержании "одного из координаторов незаконных уличных акций".

Реклама

Как сообщили на официальном Telegram-канале МВД страны, мужчина был задержан в Минске.

"В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников", - говорится в сообщении.

Как заявили в МВД, на след "координатора" удалось выйти после задержания 37-летнего минчанина, который якобы рассказал о встрече с подозреваемым и его просьбах собрать массовку для участия в протестах за деньги.

Реклама

"Выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор … предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания", – говорится в сообщении.

В тренде
На пробег "за Лукашенко" выгнали комбайны и снегоуборочные машины (фото и видео)

После этого участников "сговора" задержали. Сейчас их проверяют оперативники.

Отметим, что накануне, 21 августа, в Минске протестующие выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах. Длина этой цепи составила 13 километров.

Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли.

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Минск

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗОРоссия
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
У Лукашенко сделали Telegram-стикеры
У Лукашенко сделали Telegram-стикеры "за батьку", но опозорились с флагомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять