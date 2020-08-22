В Беларуси заявили о задержании "организатора" уличных акций (видео)

В Министерстве внутренних дел Беларуси, где продолжаются массовые протесты, заявили о задержании "одного из координаторов незаконных уличных акций".

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Как сообщили на официальном Telegram-канале МВД страны, мужчина был задержан в Минске.

"В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников", - говорится в сообщении.

Как заявили в МВД, на след "координатора" удалось выйти после задержания 37-летнего минчанина, который якобы рассказал о встрече с подозреваемым и его просьбах собрать массовку для участия в протестах за деньги.

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"Выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор … предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания", – говорится в сообщении.

После этого участников "сговора" задержали. Сейчас их проверяют оперативники.

Отметим, что накануне, 21 августа, в Минске протестующие выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах. Длина этой цепи составила 13 километров.

Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли.

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