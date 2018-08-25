В Бельгии перехватили две тонны кокаина с логотипами "Единой России"

Сегодня, 11:28

Задержанная партия стала крупнейшей в истории бельгийского города Гент

Фото: Кадр из видео бельгийской телерадиокомпании VRT
Фото: Кадр из видео бельгийской телерадиокомпании VRT

Бельгийская полиция перехватила в порту города Гент три контейнера с 2 тоннами кокаина, который был упакован в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на телевидение страны.

На видео бельгийской телерадиокомпании VRT отчетливо видно маркировку на брикетах с наркотиками, которая очень похожа на логотип российской политической партии "Единая Россия" – медведь и развивающийся российский флаг – на каждом из брикетов как минимум в одном контейнере.

Как сообщили еще 23 августа со ссылкой на представителя полиции Восточной Фландрии нидерландские и бельгийские СМИ, в частности, De Telegraaf и RTL, стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро. Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии.

Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.

Напомним, 22 августа в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Операция по выявлению сети наркоторговцев длилась 14 месяцев.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

Также самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия) из-за плохого самочувствия пассажирки, проглотившей пакетики с кокаином. 
наркотики, полиция, логотип, кокаин, Единая Россия

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