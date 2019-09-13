В больнице Рио-де-Жанейро произошел смертельный пожар: видео

Медперсонал и волонтеры старались как можно быстрее вывезти тяжелых больных - из реанимации и отделения, где лежат пожилые люди

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Смертельный пожар произошел в больнице Рио-де-Жанейро в Бразилии. Поздно вечером загорелось одно из отделений.

Медперсонал и волонтеры старались как можно быстрее вывезти тяжелых больных – из реанимации и отделения, где лежат пожилые люди. Одного человека спасти не успели. Причины возгорания неизвестны. Предварительно, пожар вспыхнул в прилегающем к больнице здании и перебросился на медучреждение.

"Вы даже не представляете, какое облегчение я почувствовала, когда узнала, что мой отец жив. Ему 87 лет, он был один в палате, но, слава Богу, с ним все в порядке", – сказала родственница одного из пациентов.

Напомним, 10 июня вечером в Одессе в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул пожар. Пламя охватило практически все здание. Для тушения огня от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

По информации СМИ, погибли медсестра и три пациента. Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".

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