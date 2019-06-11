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Здесь был ужас: после пожара в психобольнице Одессы копы провели обыски, а СБУ допросила врача

11 июня, 13:08

На месте пожара работает следственно-оперативная группа полиции, к месту ЧП никого не подпускают

В Одессе на месте ночного пожара в психиатрической лечебнице продолжает работу следственно-оперативная группа. Территорию корпуса №7, где и произошла трагедия, оградили красно-белой лентой, за которую никого не пропускают.

Сотрудники полиции опрашивают сотрудников больницы. Как сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий, охранник, заступивший на дежурство в 8:00, сказал: "Здесь творился ужас".

Сотрудники медучреждения напуганы. По словам одного из них, главврача забрали на допрос в полицию, а его заместителя прямо в кабинете допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее отделе коммуникации областного управления Нацполиции сообщили, что в административном корпусе лечебницы и кабинетах трех врачей провели обыски.

"Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для подробного изучения", – сообщили в ведомстве.

Стоит добавить, что на месте происшествия за работой полиции наблюдает толпа зевак, в которой есть и дети.


Напомним, 10 июня вечером в Одессе в "Одесском областном медицинском центре психического здоровьявспыхнул пожарПламя охватило практически все здание. Для тушения огня от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован. 

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что виновники пожара в будут найдены

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Тег фото, Одесса, пожар, СБУ, полиция, погибшие, психбольница, обыски

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АВТОРЫ:

Алина Калинина , Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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