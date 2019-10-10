В Братиславе завершились переговоры по Приднестровью: детали

КПП "Дубоссары" в Приднестровье / Фото: Flickr

Участники заседания Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), которое завершилось в четверг в Братиславе, не успели согласовать протокол – заключительный документ по итогам прошедших переговоров. Об этом сообщил на пресс-конференции глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

"В Братиславе прошли сложные, но ориентированные на результаты переговоры в формате "пять плюс два, - подчеркнул он. - Участники встречи проанализировали процесс выполнения протоколов, которые были приняты по итогам прошедших заседаний в Берлине (2016) и Риме (2018). Обсуждались меры по укреплению доверия (между сторонами конфликта). Вопросы были очень сложными, но нам не хватило времени для согласования протокола братиславского заседания".

Участники братиславской встречи продолжат обсуждение документа, чтобы прийти к согласованному тексту. Процесс согласования, по словам Нойкирха, займет несколько месяцев.

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"Где и когда состоится следующий раунд переговоров – об этом нужно будет еще принять решение. Решение будет принято в этом году под председательством Словакии в ОБСЕ или в будущем году под председательством Албании в ОБСЕ. Решение будет принято всеми участниками формата "пять плюс два", - подчеркнул глава миссии ОБСЕ в Молдове.

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"Кишинев и Тирасполь после очень продолжительного, сложного, но конструктивного обсуждения вопросов договорились практически обо всем. У нас остались лишь небольшие проблемы, по которым наши позиции также уже близки. Поэтому мы решили продолжить работу по согласованию документа (протокола заседания), который был бы в интересах населения обоих берегов Днестра", – сказал Нойкирх.

Он отказался упомянуть вопросы, которые обсуждались на братиславском заседании, как и проблемы, с которым столкнулись его участники и которые привели к задержке с подписанием протокола. Нойкирх лишь сказал, что в формате "5+2" вопросы "о выводе российских войск и утилизации находящихся в Приднестровье боеприпасов не обсуждались". Они, по словам главы миссии, выведены за рамки данного формата.

Отметим, спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию, посол Виктор Крыжановский считает, что Россия будет принимать все возможные средства, чтобы отсрочить урегулирование в Приднестровье.

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