Коронавирус грозит вымиранием целого народа

27-тысяч членов индейского племени яномами могут исчезнуть с лица земли

Пока некоторые страны сообщают о миновавшем пике эпидемии коронавируса, один из коренных народов Южной Америки может полностью исчезнуть с лица земли.

Как сообщает Al Jazeera, речь идет о племени яномами, которое проживает в бразильской Амазонии.

Инфекция добралась даже в такой, казалось бы, недосягаемый для цивилизации уголок планеты – COVID-19 обнаружили у 15-летнего члена племени. Подростка уже поместили в палату интенсивной терапии в больнице в городе Боа-Виста на севере Бразилии.

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"Сегодня мы подтвердили первый случай среди яномами, и это очень беспокоит", — заявил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.

По слова министра, коронавирус представляет особую опасность коренным племенам страны – у аборигенов нет возможности выработать иммунитет. Это, в свою очередь, может привести к их вымиранию.

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В Бразилии насчитывается около 27 тысяч членов племени яномами. До XX века они были полностью изолированы от внешнего мира, но потом из-за кори и малярии едва не вымерли.

Напомним, ранее Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками.

Кроме того, бразильские СМИ сообщили о том, что президент страны Жаир Болсонару заразился коронавирусом, однако позже он сам это опроверг, назвав данную информацию фейковой.

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