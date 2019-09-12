В Бразилии бушуют пожары: стена огня образовалась возле Флорианополиса – видео

Пожарные пытаются обуздать пламя, гасят огонь с вертолетов, однако из-за сухой погоды и ветра усилия пока тщетны

/ Фото: Reuters

Пожар свирепствует в национальном парке на юге Бразилии. Возле города Флорианополис образовалась настоящая стена из огня.

Пожарные пытаются обуздать пламя, гасят огонь с вертолетов, однако из-за сухой погоды и ветра усилия пока тщетны.

От огня страдают и центральные регионы страны. Там продолжают гореть тропические леса Амазонки.

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Количество пожаров в Бразилии в этом году достигло рекордной отметки, перевалив за 100 тысяч.

На прошлой неделе защищать "легкие планеты" договорились семь стран Южной Америки. Принимать международную помощь президент страны, как и раньше, не соглашается.

Ранее сообщалось, что более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов бразильской Амазонии уничтожено в результате пожаров за первые семь месяцев текущего года.

При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

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