Лесные пожары в Амазонии: еще одна страна предложила свою помощь

Семь штатов попросили помощь военных в борьбе с огнем

/ Фото: AFP

В Бразилии продолжают тушить лесной пожар в штате Рондония, значительная часть территории которого покрыта влажным тропическим лесом. Израиль предложил свою помощь в борьбе с огнем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на обнародованное правительством страны видео

Сейчас президент страны Жаир Болсонару имеет разрешение на проведение военных операций для борьбы с пожарами в Амазонии в семи штатах. Органы местного самоуправления сами попросили о помощи в борьбе с непогодой, заявила пресс-секретарь президента Бразилии. В правительстве Бразилии сообщили, что отправили самолеты для помощи военным.

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Также глава страны Жаир Болсонару сообщил в соцсети Twitter, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху тот предложил предоставить самолет для помощи с тушением пожаров. Президент Бразилии согласился.

Ранее Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии. Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйство Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

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